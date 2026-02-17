'Tarım arazileri su altında kalan Adana'da hasatlar 45 gün gecikecek'

ADANA'da son haftalarda etkili olan sağanağın ardından kentteki tarım arazileri su altında kaldı. Suya gömülen alanlar dronla görüntülenirken, Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Yaşanan yağışlar tarım arazilerinde büyük zararlara yol açtı. Öncelikle bu yağmurlar ekilecek alanlarda gecikmelere neden olacak. Hasat zamanında en az 30 gün ila 45 gün arasından geciktirecek" dedi.

Adana'da günlerce süren sağanakta, Aladağ ilçesinde metrekareye 141, Feke'de 105, Kozan'da 119, Saimbeyli'de 120, Seyhan'da 94 ve Pozantı'da 89 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde on binlerce dönüm arazi su altında kaldı. Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü ve Herekli mahallelerinde yağış sonrası bahçeler ile ekili alanlar göle döndü. Narenciye ağaçlarının suya gömüldüğü alanlar ile ovadaki tarım arazileri dronla havadan görüntülendi. Yağışın yol açtığı olumsuzluklara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, yağışlar nedeniyle ekim yapılacak arazilerin çamur haline geldiğini ve ekime elverişsiz duruma düştüğünü ifade etti.

'ÜRETİCİLER İÇİN GECİKMELER SÖZ KONUSU OLACAK'

İncefikir, "Yaşanan yağışlar tarım arazilerinde büyük zararlara yol açtı. Öncelikle bu yağmurlar ekilecek alanlarda gecikmelere neden olacak. Hasat zamanında en az 30 gün ila 45 gün arasından geciktirecek. Örneğin haziran ayında hasat edilmesi gereken ürünler, 45 günlük gecikme ile temmuz ayının ortasına kadar sürecek. Bunun nedeni; ekim alanında bir gecikme söz konusu olacağı gibi üreticinin de satacağı üründen elde edeceği ekonomik gelirin de gecikmesine yol açacak. İhracatın da en az 10-15 günlük bir süreci var; paketleme, dinlendirme, sevkiyat ve satış aşamaları bulunuyor. Ürünlerin çürüme tehlikesi ile karşı karşıya kalması, ihracatçıyı da bu riski almamaya iter. Tarla ziraatında ekim yapmak isteyen üreticiler için de gecikmeler söz konusu olacak. Bu gecikmeler hasat dönemini erteleyecek ve maddi kayıplara neden olacak" dedi.

'ON BİNLERCE DÖNÜM ALANDA ZARAR SÖZ KONUSU'

Yağışlar nedeniyle zarar gören bölgenin on binlerce dönüme ulaştığını aktaran İncefikir, hasar tespit çalışmalarının ardından net bir rakama ulaşacaklarını aktardı. Seralarda da ciddi hasarlar oluştuğunu dile getiren İncefikir, "Özellikle Adana ve Mersin'e yakın bazı bölgelerde ciddi hasarlar olduğunu biliyoruz. On binlerce dönüm alanda zarar söz konusu. Hasar tespit çalışmaları Tarım İl Müdürlükleri ve Bakanlık tarafından yapılacak. Gerçek boyut bu çalışmaların ardından netleşecek. Bir sera su altında kalmamış olsa bile aşırı yağmurlar nedeniyle toprak suyu emmiş durumda. Bu da seranın içindeki nem oranını artırarak, mantar ve farklı hastalıklara neden olabilir. Dışarıdan hasarsız gibi görünen seralarda bile ilerleyen süreçte hastalık riski oluşabilir" diye konuştu.

'ÜRETİCİNİN EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMESİ ŞART'

Çiftçilerin son dönemde büyük sıkıntılar yaşadığını belirten İncefikir, "Çiftçilerimiz kış ayında don ve dolu afeti yaşadı, şimdi de aşırı yağışla karşı karşıya kaldı. Kuraklık sadece yağış azlığı değildir. Aşırı sıcak, aşırı yağmur ve aşırı soğuk gibi iklim dengesizliklerinin tamamı bu sürecin bir parçasıdır. Beklenmeyen hava olayları, üretimi olumsuz etkiliyor. Özellikle ekim yapmış, sera altı üretim gerçekleştiren üreticilerin zararlarının telafi edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca üreticinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Hasadı geciken ve gelirini geç tahsil edecek olan üreticinin ekonomik olarak desteklenmesi şart" dedi.

'300 DÖNÜM NARENCİYE ALAN SULAR ALTINDA KALDI'

300 dönümlük arazide üretim yaptığını belirten Hasan Sert ise "2019'da yaşanan sel felaketinin ardından evimizi yükseltme kararı almıştık, iyi ki de almışız. Çünkü suların yüksekliği evin önceki seviyesini çoktan aştı. Evim daha önce yaklaşık 3 metre aşağıdaydı, 20 metreye kadar yükselttim. Yağışlarla birlikte su seviyesi neredeyse 15 metreye kadar çıktı. Yağışların durmasıyla evim sular altında kalmaktan kurtuldu. Ancak narenciye bahçelerimiz tamamen suya gömüldü. Çalıştığım yaklaşık 300 dönümlük alan sular altında kaldı. Öncesinde bahçemi don vurmuştu, şimdi de yağışlar vurdu. Maddi olarak zarardayım, çiftçinin durumu gerçekten çok kötü" diye konuştu.