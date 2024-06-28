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Adana'da yapılan denetimlerde 1825 motosiklet trafikten men edildi

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Adana'da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde, 1825 motosiklet trafikten men edildi. Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamaların geçen yıla oranla yüzde 710 arttığını belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Çuhadar, trafik güvenliğini artırmayı ve çevreye verilen rahatsızlığı minimuma indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adana'da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde, 1825 motosiklet trafikten men edildi.

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Çuhadar, kentin birçok noktasında gece gündüz yapılan uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, uygulamaların geçen yıla oranla yüzde 710 arttığını söyledi.

Çuhadar, ilk beş ayda 75 bin 861 motosikletin sorgulandığını belirterek, son 6 ayda 1825 motosikletin de trafikten men edildiğini ve ayrıca kask takmayan eksik belgeli sürücülere de işlem yapıldığını bildirdi.

Adana'da trafiğe kayıtlı 212 bin 143 motosiklet ve 199 bin 785 elektrikli bisikletin olduğu bilgisini veren Çuhadar, şöyle devam etti:

"Denetimlerin artırılması, kazaların azaltılmasında önemli bir rol oynuyor. Son 1 yıl içerisinde toplam 3 bin 814 vatandaşımız trafik kazalarında yaralandı. Bu yaralanmaların 1834'ü motosiklet kaynaklı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü olarak bu denetimlerle trafik güvenliğini artırmayı ve çevreye verilen rahatsızlığı minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tüm kent genelinde kararlılıkla sürecek."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Çuhadar Motosiklet trafik Adana Spor Güncel Haberler

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