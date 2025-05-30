Adana'da Yağmur Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Adana'da Yağmur Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı
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Adana'nın Yumurtalık ve Karaisalı ilçelerinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Çiftçiler, bu yıl dondan, yağmurdan ve doludan dolayı büyük zararlar gördü.

Adana ilçelerinde tarım arazileri sular altında kaldı

Adana'nın Yumurtalık ve Karaisalı ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kalarak zarar gördü

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ve Karaisalı ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kalarak zarar gördü.

İlçelerde birkaç gündür etkili olan aşırı yağış bugünde devam etti. Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Aniden bastıran sağanak, tarım arazilerini sular altında koyup çiftçileri zor durumda bıraktı. Dere yağmur nedeniyle sürüklenen ağaç ile dolunca taşıp tarım arazilerine aktı. Görevliler iş makineleriyle dereyi temizlemek için çalışma başlattı. Karaisalı ilçesinde de birden bastıran süper hücre etkili oldu. Kısa süre devam eden yağmur nedeniyle bu ilçe de de tarım arazileri zarar gördü.

Çiftçi bu yıl hem dondan hem de yağmur ve doludan dolayı bir hayli fazla zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Güncel
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