Adana'da Semt Pazarında Silahlı Çatışma: 2 Ölü

OLAYLA İLGİSİ OLMAYA PAZARCI DA ÖLDÜ

Adana'da semt pazarında çıkan silahlı çatışmada tantunici Talip Çelikten'in ardından ağır yaralanan pazarcı Yusuf Solmaz da hayatını kaybetti. Çatışmanın başka bir pazarcı ile yeğenleri arasında, borç meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi. Yaralı 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.