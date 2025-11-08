Adana'da Semt Pazarında Silahlı Çatışma: 2 Ölü
Adana'daki bir semt pazarında borç meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada, yaralanan pazarcı Yusuf Solmaz da hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi yaralandı, polis kaçan saldırganları arıyor.
OLAYLA İLGİSİ OLMAYA PAZARCI DA ÖLDÜ
Adana'da semt pazarında çıkan silahlı çatışmada tantunici Talip Çelikten'in ardından ağır yaralanan pazarcı Yusuf Solmaz da hayatını kaybetti. Çatışmanın başka bir pazarcı ile yeğenleri arasında, borç meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi. Yaralı 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel