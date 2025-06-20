Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi yapılan bir ev ve iki iş yerinde 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da sahte içki üretilen ev ile 2 iş yerinde 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen müstakil bir ev ile 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve 1453 aroma kiti ele geçirildi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel