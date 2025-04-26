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Adana'da Sağanak Yağış Sel Oluşturdu

Adana'da Sağanak Yağış Sel Oluşturdu
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Adana'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sel altında kaldı. Bir hafriyat kamyonu, su birikintisinde yatarak yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı. Sanayi esnafı, iş yerlerinin su içinde kaldığını belirtti.

ADANA'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oldu. Bir hafriyat kamyonunun tekeri sel nedeniyle çöken yolda yan yattı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü. Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi. Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın alt yapı anlamında atıl kaldığını belirtti.

Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 48043 sokakta aşırı yağış nedeniyle göle dönen yolda bir hafriyat kamyonu çukura saplanarak yan yattı.

Haber: Gülşah ÖZGEN -Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK ADANA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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