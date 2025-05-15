Adana'da Protokol Üyeleri Futbol Maçı Yaptı

Adana'da Protokol Üyeleri Futbol Maçı Yaptı
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri futbol maçı yaparak bayram coşkusunu paylaştı. Maçın ardından katılımcılara baklava ikram edildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde protokol üyeleri futbol maçı yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri programları kapsamında protokol üyeleri Karaisalı İlçe Stadyumu'nda futbol oynadı.

Maçta Kaymakam Muhammed Ali Çelik ile Belediye Başkanı Bekir Şimşek de forma giydi.

Maç sonunda katılımcılara baklava ikram edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel
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