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Adana'da POS Cihazıyla Tefecilik Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da POS Cihazıyla Tefecilik Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'da, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Emniyet, iş yerinde yapılan incelemelerde 225 kredi kartı ödeme belgesi ve 3 alacak defteri ele geçirdi.

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenlenen adresteki POS cihazı, 225 kredi kartı ödeme belgesi ve 3 alacak defteri incelendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürdü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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