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Adana'da Öğrenciler İçin Şenlik Düzenlendi

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Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler için şenlik düzenledi. Etkinlikte çocuk oyunları, balon ve animasyon gösterileri yapıldı. Öğrencilere spor malzemesi hediye edildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrenciler için şenlik düzenlendi.

Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden 4 öğretmenin görev yaptığı Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin moral bulması için şenlik organize etti.

Çocuk oyunlarının sergilendiği etkinlikte balon ve animasyon gösterileri yapıldı.

Pamuk şeker, pasta ve dondurma ikram edilen öğrencilere, spor malzemesi hediye edildi.

Şenliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, dernek üyelerini kutladı.

Dernek Başkanı Musa Akçalı da öğretmenlerini kaybeden öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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