Adana'da motosikletle uyuşturucu satışı yapan sanığa 15 yıl hapis talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ziyapaşa Mahallesi'nde motosikletin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 3 Ocak'ta tutuklanan M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisin takip ettiği M.K'nin Ziyapaşa Mahallesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen E.Z'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği sentetik uyuşturucuyu poşete sarıp satarken yakalandığı belirtildi.

M.K'nin poşete sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.K, suçlamaları kabul etmedi.