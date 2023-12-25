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Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

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Adana'da bir haftada 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisikleti düz kontak yaparak çalan Soner E. (32), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

ADANA'da bir haftada 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisikleti düz kontak yaparak çalan Soner E. (32), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir haftada meydana gelen 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyip, Soner E.?nin araçları düz kontak yaparak çaldığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Soner E.?yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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