Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

ADANA'da bir haftada 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisikleti düz kontak yaparak çalan Soner E. (32), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir haftada meydana gelen 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyip, Soner E.?nin araçları düz kontak yaparak çaldığını belirledi. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Soner E.?yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)