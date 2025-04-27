Adana'da Motokros Yarışları Heyecanı
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen motokros yarışlarında sürücüler, zorlu parkurda çamurlu ve virajlı yollarda mücadele etti. Yarış sona erdikten sonra dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde motokrosçular yarıştı.
Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda sürücüler, çamurlu, rampalı, çukurlu ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.
Gösteriyi izlemeye gelenler de sürücülerin heyecanına ortak oldu.
Yarış sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel