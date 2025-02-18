Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi

Honda ve Nıssan'ın birleşmesi yeniden gündemde! Tek bir şart koştular
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

Adana'da Moloz Döken Tır Sürücüsüne 13 Bin Lira Ceza

Adana'da Moloz Döken Tır Sürücüsüne 13 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza kesildi. Olay TAG Otoyolu'nda dron ile yapılan uygulama sırasında tespit edildi ve sürücü trafikten men edildi.

Adana'da yol kenarına moloz döken tır sürücüsüne 13 bin 177 lira ceza yazıldı, araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron ile uygulama yaptı.

Ekipler, uygulama sırasında yol kenarına park edilen tırdan moloz ve çöp döküldüğünü tespit etti.

Tırın bulunduğu yere giden ekipler, sürücüye 13 bin 177 lira ceza yazdı, aracı trafikten men etti.

Sürücünün yol kenarına moloz dökmesi dron ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın yorumu
img

Honda ve Nıssan'ın birleşmesi yeniden gündemde! Tek bir şart koştular
img

Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

İyileşse bile oynayamayacak
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı

Para var huzur var! Şimdi de kulüp satın aldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.