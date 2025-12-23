Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı için işlem başlatıldı, bazı kişiler direnip iş yerlerini yaktı
Adana'da, 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'nda taşkın nedeniyle esnaf tahliye edildi. İş makineleri yıkıma başladı.
YIKIM BAŞLADI
Adana'da, polis ekipleri Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'nda taşkınlığa neden olan esnafı adadan çıkardı. Esnafın yaktığı iş yerlerindeki alevler TOMA'larla söndürüldü. Adanın boşaltılmasının ardından iş makineleri yıkıma başladı.
