Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

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Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Tülek mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 7 kişi, kullandıkları 1 adet delici kırıcı alet, 1 adet su dinamosu, 10 metre su borusu, 2 adet kürek, 1 adet seyyar kablo, 1 adet el lambası, 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

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