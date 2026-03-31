Adana'da 'İmam Hatip Spor Oyunları' gerçekleştirilecek

Adana'da 15-25 Mayıs'ta "İmam Hatip Spor Oyunları" programı gerçekleştirilecek.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, organizasyonun Adana Öncü Spor Kulübü ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Adana Öncü Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz da ilk defa düzenlenecek etkinliğin imam hatip okulları arasında sosyal sorumluluk bilinciyle örülmüş, değer temelli bir spor şöleni olma özelliği taşıdığını söyledi.

Organizasyonla imam hatip öğrencilerinin bir araya gelerek kaynaşmasını sağlayacaklarını ifade eden Yılmaz, 15-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikle temel hedeflerinden birinin, sporla birlikte güzel ahlakı ön plana çıkarmak olduğunu belirtti.

Önder İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Veyis Şahin de imam hatip öğrencilerinin sporda da başarılı olmasını arzu ettiklerini ve bu konuda beden eğitim öğretmenlerinin desteğini beklediklerini kaydetti.