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Adana'da evlenecek gençlere alışverişlerinde indirim sağlanması amacıyla protokol imzalandı

Adana'da evlenecek gençlere alışverişlerinde indirim sağlanması amacıyla protokol imzalandı
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Adana'da evlenecek gençlere yapacakları alışverişlerde indirim sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Adana'da evlenecek gençlere yapacakları alışverişlerde indirim sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında, Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda imzalanan protokolle, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı mobilyacılar, beyaz eşyacılar, kunduracılar, kuaförler ve terziler, evlilik hazırlığındaki çiftlere yüzde 15'lik indirim yapacak.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende, aile yapısının güçlü olmasının Türk toplumunu diğer toplumlardan ayırdığını söyledi.

Toplumun her bireyinin ailenin öneminin farkında olduğunu belirten Köşger, "Son dönemde maalesef Türk toplumunun temeli olan aile yapısına yönelik sistematik saldırılar, aile yapısını çökertmeye yönelik birtakım gelişmeler var. Bunu bütün toplum kesimleriyle işbirliği halinde terse çevirmemiz lazım. Toplumumuzun vazgeçilmezi, esası olan aile yapısını güçlendirecek, gençlerin yuva kurmasını teşvik edecek tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.

Bu tedbirler kapsamında hazırlanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Köşger, şunları kaydetti:

"Adana'da evlenen, yeni yuva kuran genç çiftlere, kuaföründen, terzisinden, mobilyacısından bütün sektörler yüzde 15'lik bir indirim uygulaması yapacaklar. Protokolün gerçekleşmesini sağlayan, bu işe katkı koyan kim varsa çok kutsal bir iş yaptıklarını söyleyebilirim. Toplumumuzun temeli olan ailenin kuruluşunda onların da birer tuğlası, taşı olacak. Hepsini tebrik ediyorum."

İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger de katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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