Haberler

Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 35 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir dolandırıcılık çetesi, daire satışı ile 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdı. Yaklaşık 35 şüpheli gözaltına alınırken, el konulan mal varlıkları arasında lüks otomobiller ve 1,5 milyon lira değerinde altın bulundu.

ADANA'da İ.T. (31), dairesini satmak isteyen S.G. (48) ile iletişime geçip, satılık ilanını kopyaladıktan sonra kendisine ulaşan M.T.'yi (55) sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdı. İ.T. (31), satış işlemleri sonrası M.T.'ye, 'Ben sizi dolandırdım. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" mesajı attı. Mağdurlar şikayetçi olurken, aralarında İ.T.'nin bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yaşayan S.G., Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., evi ailesi için satın almak istediğini söyledi. İ.T., S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, bir sosyal medya sitesinde aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı. Bu kez daireyi almak isteyen M.T., şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, Malatya'da görev yaptığını söyleyip, daireyi babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.T. ve S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi.

'SİZİ DOLANDIRDIM' MESAJI

Tapu memurunun devir işlemini yapacağı sırada S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. M.T. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Bu sırada şüpheli, M.T.'nin cep telefonuna, "Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderdi.

5 KİŞİYİ 7 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

M.T.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı İ.T., D.Ö. (25) ve H.T.'nin (36) elebaşılığını yaptığı 35 kişilik çetenin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler ayrıca çetenin aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığını saptadı. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiklerini belirledi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitler sonrası harekete geçen siber polisi, Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda İ.T., D.Ö. ve H.T.'nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği gelirle edindiği değerlendirilen 9 lüks otomobil, evlerinde ele geçirilen 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

14 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerin, dolandırıcılık yapmadıklarını öne sürerek, haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında İ.T. ve D.Ö.'nün de bulunduğu 24'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.