Adana'da Dolandırıcı Bankacılara Hapis Cezası

Adana'da bankacı olduklarını öne sürerek bir kişiyi 8 bin 340 lira dolandırdığı öne sürülen 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 680'er lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.S. ve Y.A. ile müşteki I.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanıklar Y.A'nın müşteki I.Y'yi banka personeli olduğunu söyleyerek telefonla aradığını, müştekinin yasal takibe düştüğünü öne sürerek kredi kartı aidatını ödemesi gerektiğini bildirdiği ve I.Y'nin böylelikle R.S'nin hesabına 8 bin 340 lira gönderdiğini belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanıkların I.Y. ile irtibatını kestiğini ve sanıkların benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, R.S. ve Y.A'nın "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Müşteki I.Y. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanıklar R.S. ve Y.A'yı 4 yıl 6'şar ay hapis ve 16 bin 680'er lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.