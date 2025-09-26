Haberler

Adana'da Çırçır Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesindeki çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Karataş ilçesinde çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yemişli Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Depoda bulunan pamukları dışarı çıkararak müdahalede bulunan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.