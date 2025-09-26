Adana'da Çırçır Fabrikasında Yangın Çıktı
Adana'nın Karataş ilçesindeki çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Yemişli Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Depoda bulunan pamukları dışarı çıkararak müdahalede bulunan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel