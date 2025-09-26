Haberler

Adana'da Çırçır Fabrikası Deposunda Yangın

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Karataş ilçesinde bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yemişli Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, depoda bulunan pamukları dışarı çıkararak yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
500
