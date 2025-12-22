Haberler

Adana'da bisiklet ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi

Adana'da bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ve müştekinin 17 bin 500 lira gönderip bisikleti alamadığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 24 Haziran 2024'te tutuklanan H.G. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki İ.A'nın 20 Haziran 2024'te sosyal medya uygulamasında satılık bisiklet ilanı veren H.G. ile irtibata geçtiği belirtildi.

İ.A'nın anlaştığı sanığın banka hesabına 17 bin 500 lira gönderdiği, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen H.G'nin bisikleti teslim etmediği iddianamede yer buldu.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
