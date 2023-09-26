Adana'da Asma Sundurma İçinde Zulalanmış Halde Bonzai Ele Geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda asma sundurma içinde zulalanmış halde bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, evlerinin önünde uyuşturucu sattığı tespit edilen İbrahim Ç. (48), İsmail Ç. (21), Berkay N. (23), Mehmet K. (37) ve M.T.'nin (17) adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 585 gram bonzai, 54 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden İbrahim Ç.'nin, bonzai paketlerini evinin bahçesindeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 4'ü tutuklandı. - ADANA