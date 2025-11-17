Haberler

Adana'da Asistan Hekimler Ek Ödemeler İçin Eylem Yaptı

Güncelleme:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde asistan hekimler, ek ödemelerin zamanında yatırılmaması nedeniyle eylem gerçekleştirdi. Hekimler, geciken nöbet ücretleri ve teşvik ödemeleri hakkında endişelerini dile getirdi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde bazı asistan hekimler, ek ödemelerin zamanında yatırılması talebiyle eylem yaptı.

Hastane bahçesinde toplanan asistan hekimler, alkış tutup ıslık çalarak mali sorunlarının giderilmesini talep etti.

Katılımcılardan Umut Pektaş, grup adına yaptığı basın açıklamasında, nöbet ücretlerinin geciktirildiğini savundu.

Son iki aydır teşvik ödemesi alamadıklarını dile getiren Pektaş, "Buna rağmen gece gündüz demeden tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir meslek yoktur ki maaşını almadan çalışmaya devam etsin fakat biz işimizin başındayız." dedi.

Pektaş, maaşlarının önemli kısmını ek ödemelerin oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizler 'Maaşımız bu ay yatar mı?' endişesiyle çalışmak istemiyoruz. Hakkımız olanın hak ettiğimiz zamanda verilmesini istiyoruz. Nöbet ücretlerinin gecikmeden, eksiksiz ve düzenli ödenmesi, döner sermaye ödemelerinin şeffaf, adil ve öngörülebilir hale getirilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
