Adana'da Alkol Satış Yasağına Uymayan 64 İşletmeye 32 Milyon Lira Ceza
Adana'nın Seyhan ilçesinde alkol satış saatlerine uymayan 64 tekel bayisine toplamda 32 milyon lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, şikayetler üzerine denetim gerçekleştirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alkol satış saati yasağına uymayan 64 iş yerine 32 milyon lira ceza uygulandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı tekel bayilerinin 22.00 ile 06.00 saatlerini kapsayan alkol satış yasağına uymadığı yönünde şikayetler aldı.
Bunun üzerine ekipler, ilgili tekel bayilerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerce, yasağa uymadığı tespit edilen 64 işletmeye 32 milyon lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel