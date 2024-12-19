Adana'da 7 Milyon 480 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 7 milyon 480 bin makaron ele geçirilirken, iki araç sürücüsü gözaltına alındı. Olay, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla gerçekleşti.
Adana'da gümrük kaçağı 7 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvan ve kamyonu kent merkezinde durdurarak aradı.
Araçlardaki aramalarda 7 milyon 480 bin makaron bulundu.
Ekipler, iki aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel