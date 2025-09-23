Adana'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Adana'da 38. Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca kutlamalar kapsamında Gülbahçesi Kapalı Semt Pazarı'nda program düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende, esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger de ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen 74 yaşındaki 58 yıllık berber İlhami Uygunsözlü'ye kaftan giydirildi, ödül verildi.

Öte yandan törende yılın kalfası ve çırağı olarak seçilenler de ödüllendirildi.