Adana'da 104 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da hakkında kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma ekipleri tarafından Karaisalı ilçesinde yakalandı.
Adana'da 104 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün Karaisalı ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Firari, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.