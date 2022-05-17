Adalet Bakanlığına sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak - Haberler

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Adalet Bakanlığına sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak

AA - İsa Toprak - Güncel
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Adalet Bakanlığına sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak

Adalet Bakanlığı sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adaylar, başvurularını 18 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek, sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

Adaylar, başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreciyle ilgili diğer bilgilere bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek.

AA / İsa Toprak - Güncel

Adalet Bakanlığı, 18 mayıs, Gazete, Adalet, Güncel, Haberler

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