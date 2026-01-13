Türkiye Noterler Birliği Başkanı Arat'tan, Bakan Tunç'a Ziyaret

(ANKARA)- Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat ve beraberindeki heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Tunç, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat, Başkan Yardımcısı Fulya Uysal Güler ve Genel Sekreter Ayhan Tosun'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Hukuki güvenliğin teminatı ve hukuk devletinin vazgeçilmez uygulayıcıları olan noterlerimiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak için Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda hayata geçireceğimiz düzenlemeleri konuştuk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."