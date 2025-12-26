Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te ziyaretler yaptı.

Programı kapsamında kente gelen Tunç, "Karabük Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nin ardından Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde Karabük Bartınlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Ardından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret eden Bakan Tunç, işçilerle yemek yedi, fabrikayı gezdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz ile görüşen Tunç, programlarının ardından kentten ayrıldı.