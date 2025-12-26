Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gerçekleştirdiği programda Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı, ardından Karabük Bartınlılar Derneği üyeleriyle buluştu ve KARDEMİR'i ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Programı kapsamında kente gelen Tunç, "Karabük Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nin ardından Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde Karabük Bartınlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Ardından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret eden Bakan Tunç, işçilerle yemek yedi, fabrikayı gezdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz ile görüşen Tunç, programlarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
