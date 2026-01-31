Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugünkü yargı sistemi, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıktığı için vesayetçi, darbecinin etkisinde değil de tamamen millet iradesini, demokratik hukuk devleti ilkesini esas aldığı için darbeciden de vesayetçiden de yolsuzluk yapandan da hırsızlık yapandan da hesap sorduğu için bugün ana muhalefet bu yargıdan rahatsız." dedi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı"nda konuşan Tunç, AK Parti'nin temsil ettiği siyasi düşünce ve anlayışın medeniyet değerlerine dayandığını söyledi.

Bakan Tunç, AK Parti'nin 2001'de büyük bir ihtiyaçtan doğduğunu anlattı. Siyasetin kirletildiği, siyasetçiye güvenin yitirildiği, temel hak ve özgürlüklerin alabildiğine kısıtlandığı, demokrasi eksiği ve adaletsizliklerin had safhada olduğunu belirten Tunç, koalisyonlar döneminde ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıklar ve bunun yol açtığı ekonomik sıkıntı ve krizler, anarşi, terör, kaos ortamı, faili meçhuller ve 28 Şubat sürecinin ülkenin siyasi tarihine kayıp yılları olarak geçtiğini, milletin çıkış yolunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında gördüğünü dile getirdi.

AK Parti'nin 2001'de kurulduktan itibaren vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Tunç, "Başörtülü kurucu üye var, 'başörtülüler milletvekili olamaz dolayısıyla kurucu üye de olamaz' diye Anayasa Mahkemesi karar verdi, ihtar etti. Dedi ki, 'Kurucu üyelikten çıkarmazsanız, partiyi kapatırız.' Öyle bir ortam, Anayasa Mahkemesi, yargı vardı Türkiye'de. Bugün yargı bağımsızlığından, adaletsizliklerden bahsedenler, 28 Şubat, 27 Mayıs, 12 Eylül yargısını bu millet unutmadı. Darbeciye kol kanat geren, vesayetçiye destek olan yargı anlayışından bugün darbeciden, vesayetçiden, yolsuzluktan, hırsızlıktan hesap soran yargı anlayışı var. Bunu hazmedemiyorlar." diye konuştu.

Tunç, AK Parti'nin kapatma davası, 2013 Gezi olayları, 17-25 Aralık "yargısal darbe teşebbüsü", hendek ve Kobani olaylarının yaşandığını anlatarak, "Son darbeyi 2016 15 Temmuz gecesi vuracaklarını zannettiler ama sert kayaya çarptılar. Milletimiz darbecilere karşı direniş gerçekleştirdi, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Onun bir mesajı ve görüntüsü yetti, meydanları doldurdu millet ve darbecilere karşı zafer elde etti. Milletin zaferi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihsel sürecin unutulmaması gerektiğini, 25 yılda katedilen mesafenin ve hangi engellemelerle karşılaşıldığının gençlere aktarılması gerektiğini vurgulayan Tunç, 81 vilayeti hiç ayrım yapmadan yatırımlarla ve eserlerle donattıklarını, yüzde 80 yerlilik oranını yakaladıklarını kaydetti.

"Herkesin yanlışının hesabını millet huzurunda vermesi lazım"

Tunç, Türkiye'nin demokratikleşmesi, yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için milletin desteğiyle büyük reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir daha bu ülkede vesayetçiler devreye giremesin, 10 yılda bir muhtıralar olmasın, 10 yılda bir darbeyle bu millet karşı karşıya kalmasın diye kalıcı, yapısal reformları hayata geçirdik." dedi.

Tunç, Anayasa'daki darbeci, vesayetçi anlayışı ve ruhu ortadan kaldırmak için reformlar yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bugünkü yargı sistemi birilerinin arka bahçesi olmaktan çıktığı için vesayetçi, darbecinin etkisinde değil de tamamen millet iradesini, demokratik hukuk devleti ilkesini esas aldığı için darbeciden de vesayetçiden de yolsuzluk yapandan da hırsızlık yapandan da hesap sorduğu için bugün ana muhalefet bu yargıdan rahatsız. Onun için 'Türkiye'de adalet yok.' diyorlar, yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar çünkü rüşvetin, hırsızlığın hesabını vermeleri gerekirken gelip yargı mensuplarına hakaret ederek algı çalışması içerisinde oluyorlar. Milletimiz neyin ne olduğunu görüyor. Herkesin yanlışının hesabını millet huzurunda vermesi lazım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak iktidarımızın ve en başta yargımızın görevi. Yargı işini yapacak, tarafsız ve bağımsız şekilde çalışmalarını sürdürecek."

Tunç, milletin hissiyatını iktidarda temsil ettikleri, milli irade bayrağını yere düşürmemekte kararlı oldukları için milletin kendilerinden kopmadığını vurgulayarak, "23 yıl boyunca ardı ardına tüm seçimleri kazanan AK Parti. Son yerel seçimleri de kazanan AK Parti. Ana muhalefet partisinin genel başkanı, 'Son yerel seçimin birincisi biziz.' diyor. Birinci parti AK Parti. 51 ilin il genel meclis oylarını alırız, 30 büyükşehirin de büyükşehir oylarını alırız, topladığınız zaman AK Parti yine birinci. Öyle bir algı çalışması yapılıyor ki kendisini birinci göstererek algıyla, yalan propaganda üzerine kurduğu siyasetle devam ediyor. AK Parti, tartışmasız bütün seçimlerin birinci partisi. Milletimizin AK Parti'yi her seçimde birinci yapmasının yegane sebebi, iktidarda milletimizin sesine kulak vermemizdir." diye konuştu.

"Çok önemli gelişmeler oldu, olmaya devam ediyor"

Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, şöyle konuştu:

"Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşabiliyorsak 23 yılda elde ettiğimiz kazanım sayesinde. Son 1,5 yıla geldiğimizde de Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı konuşmayla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu iradeyle 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattık. Bu süreçte terör örgütü fesih kararı aldı, silah bırakma süreci kurumlarımız, devletin ilgili makamları tarafından izleniyor, takip ediliyor. 'Terörsüz Türkiye' derken, terörün tüm unsurlarıyla içeride ve dışarıda silah bırakması, terörsüz bölge hedefiyle ancak geleceğe güvenle bakabiliriz diyoruz. Bu yönde de çok önemli gelişmeler oldu, olmaya devam ediyor. Ülkemiz terörden arındığında 'Türkiye Yüzyılı' daha kolay ve hızlı inşa edilmiş olacak."

Kadınların korunması, her türlü şiddetten uzak tutulması, ailenin güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin her türlü zararlı alışkanlıklardan, uyuşturucudan uzak tutulması, aileyi tehdit eden küresel tehlikelerden ailelerin uzak tutulması ve korunmasının kabine, hükümet ve TBMM'nin gündeminde olduğunu belirten Tunç, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 10 kentin il, ilçe ve teşkilat başkanları katıldı.