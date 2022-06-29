Adalet Bakanı Bozdağ'dan Madrid'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"nın ardından İsveç ve Finlandiya'ya PKK'lı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi teröristlerin iadesine yönelik yeniden yazı yazılacağını ve konunun hatırlatılacağını bildirdi.

Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) The Ankara Hotel'de düzenlenen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi"nin ardından, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin NATO'nun, Avrupa Konseyinin ve çok sayıda uluslararası örgütün üyesi olan bir ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Bozdağ, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin başta PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD, YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Bozdağ, NATO'nun güvenliğinin üye ülkelerin güvenliğinin sağlanmasıyla temin edilebileceğini kaydetti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İsveç dahil olmak üzere pek çok ülke terör örgütlerine aleni bir şekilde destek veriyorlar uzunca bir zamandır. PYD ve YPG'nin, PKK'nın farklı versiyonları ve PKK olduğunu bildiği halde binlerce tır oraya silah aktardılar ve bunu gizlemeden yaptılar. Eğitimler, başka şeyler yapılıyor. Türkiye haklı olarak, 'Madem NATO üyesiyiz bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır.' diye her defasında ifade etti. Onlar dinlediler, 'Gereğini yapacağız.' dediler ama bugüne kadar maalesef gereken yapılmadı."

"Türkiye, mutakabatta yer alan hususların takibini yapmada da kararlıdır"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin hukukunu koruyan bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Bozdağ, Erdoğan'ın, "Türkiye'nin terör örgütleriyle yaptığı mücadeleye karşı NATO ve NATO'ya üye olmak isteyenler ortak bir irade ortaya koymazlarsa biz bu geçişe izin vermeyiz." dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, haklı bir sesi yükselttiğini belirten Bozdağ, Türkiye'nin bu noktadaki samimi ve haklı sesinin, Türkiye'nin geri adım atmayacağı değerlendirildiği için "Üçlü Muhtıra"nın imzalandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu mutabakat metni, Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını, olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemli olduğu gibi öte yandan PKK terör örgütü dışında uluslararası sözleşmelerde veya herhangi bir şeyde terör örgütü olarak nitelendirilmeyen FETÖ, PYD, YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye, bundan sonraki süreçte bu mutakabatta yer alan hususların takibini yapmada da kararlıdır. Burada mutabakat metninde yer alan ifadeler kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağını izlemek ve gerekenleri yapmak üzere güvenlik, adalet ve istihbarat birimlerinden oluşan bir izleme kurulunun da oluşturulması son derece önemlidir. Bu şu demektir: Biz bunun yazıda yazılmasını kafi görmüyoruz, uygulamasını da denetleyeceğiz. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz."

İmzalanan ortak bildirinin üyelik sürecinin bittiği anlamına gelmediğini dile getiren Bozdağ, Türkiye'nin bu süreçte gerekli izlemeyi ve takibi yapacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, "Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için, Türkiye'nin istediği teröristleri Türkiye'ye iade etmeleri için, terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam ettirecektir." diye konuştu.

Üçlü Muhtıra'nın, terör örgütlerine bakışta ilk defa bir değişiklik olduğunu gösterdiğini söyleyen Bozdağ, değişen bu makasın kapanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza atmıştır." dedi.

Bir gazetecinin teröristlerin iadesi konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağına yönelik sorusu üzerine Bozdağ, iade dosyalarının daha önceki dönemlerde gönderildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermemize gerek yok. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteyeceğiz."