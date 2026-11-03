Abu Dabi'de petrol fuarı başladı, 2.200'den fazla şirket katılıyor

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ABU DABİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı.

Dört gün sürecek etkinlikte, enerji sektöründeki son teknoloji, ürün ve çözümlerini sergilemek üzere dünyanın dört bir yanından enerji şirketleri, hükümet temsilcileri ve uzmanlar bir araya geldi.

Bu yılki etkinliğe, aralarında çok sayıda Çinli işletmenin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından 2.200'den fazla şirket katılıyor.

Kaynak: Xinhua