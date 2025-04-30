ABD Yargıcı Trump Yönetiminin 'Radio Free Europe'a 12 Milyon Dolar Ödemesine Hükmetti

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, Başkan Donald Trump yönetiminin "Radio Free Europe"a 12 milyon dolar ödemesine hükmetti.

ABD'de Trump'ın başta "Amerika'nın Sesi" (Voice of America) olmak üzere hükümet tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararı gündemde yerini korumayı sürdürüyor.

Yargıç Lamberth, ABD Küresel Medya Ajansının (USAGM), Trump yönetiminin söz konusu kararından etkilenen "Radio Free Europe"a nisan ayı için 12 milyon dolar ödemesi kararını verdi.

Lamberth kararında, yönetimin Kongre tarafından onaylanan fonları tek taraflı olarak iptal edemeyeceğinin altını çizdi.

Radio Free Europe avukatları ise Trump yönetiminin serbest muhabirlerle olan sözleşmelerin neredeyse tamamını feshettiğini ve ödemelerin aksadığını belirterek, finansmanın sağlanmaması halinde gelecek ay birçok çalışanın işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Lamberth 23 Nisan'da da, Başkan Donald Trump yönetiminin, devlet bütçesiyle finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America) haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

Trump'tan VOA'nın bütçe ve personelini azaltma kararı

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararı vermişti.

Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansının fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.

Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.