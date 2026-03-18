ABD, vize teminatı uygulamasındaki ülke sayısını 50'ye çıkardı

ABD yönetimi, vize başvurusu sırasında 5 bin ila 15 bin dolar teminat yatırılmasını gerektiren ülkelerin sayısını 50'ye çıkararak, Kamboçya, Etiyopya gibi 12 yeni ülkeyi listeye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, daha önce 38 ülkenin dahil edildiği uygulama kapsamında listeye 12 ülke daha eklendi.

Uygulamaya dahil edilen ülkeler Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus olarak sıralandı.

Yeni eklenen ülkelerle birlikte listenin büyük bölümünü Afrika ülkeleri oluştururken, Latin Amerika, Asya-Pasifik'ten de çok sayıda ülke kapsama alındı.

Öte yandan ABD yönetimi, Aralık 2025'te vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelen turistlerin sosyal medya geçmişlerini incelemeyi planladığını da açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler

Sizce gol oldu mu? Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!