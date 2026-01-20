ABD ve Kanada'da etkili olan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor

ABD ve Kanada'da etkili olan kar fırtınası ve aşırı soğuk hava nedeniyle yaşanan trafik kazaları ve elektrik kesintileri yaşamı olumsuz etkiliyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvanya ve New York eyaletlerinde aşırı soğuk hava ve kar fırtınasının etkili olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Michigan eyaletinde polis, etkili olan kar fırtınası nedeniyle 100'ü aşkın aracın kaza yaptığını ya da yolda kaydığını açıkladı.

Kaza yapan ya da yolda kayan araçlar arasında 30'u aşkın tır olduğunu ifade eden polis, olaylarda kimsenin hayatını kaybetmediğini ancak birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

Polis, olumsuz hava koşulları ve trafik kazaları nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk havanın, ABD'nin güneyindeki Florida, Texas ve Georgia eyaletlerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Kanada'da yaklaşık 140 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

CBC News'ün haberine göre, Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde de etkisini gösteren kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 140 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, hizmet ekiplerinin, elektriğin yeniden tesis edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü, bazı binalara elektriğin tekrar sağlandığını kaydetti.

Kanada Kraliyet Atlı Polisinden (RCMP) yapılan açıklamada, kar fırtınasının trafikte aksamalara ve trafik kazalarına yol açtığı belirtilerek sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca, fırtına nedeniyle Nova Scotia'da eğitime ara verildi.