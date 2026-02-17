ABD ve İran Arasında İkinci Müzakere Turu Sona Erdi… İran: "Ekonomistler ve Teknik Uzmanlar da Katıldı"

(ANKARA) - Washington ile Tahran arasında Cenevre'de Umman ara buluculuğunda yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin ikinci turu tamamlandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, müzakerelere ekonomi, hukuk ve teknik alanlardan uzmanların da katıldığını açıkladı.

Bakeyi, Cenevre'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin "teknik aşamaya" girdiğini bunun da iki temel alanda uygulama detayları ve uzmanlık gerektiren konuların ele alınmaya başlanması anlamına geldiğini belirterek, bu alanları "yaptırımların kaldırılması" ve "nükleer yükümlülükler" olarak sıraladı.

Bakeyi, İran heyetinde ekonomik, hukuki ve teknik uzmanların yer almasının yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin rolünün de bu hassas görüşmeler için zemin sağladığını ifade etti.

Son iki gün içinde İran'ın görüş ve değerlendirmelerinin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi ve Grossi ile yapılan yoğun temaslarda ele alındığını aktaran Bakeyi, salı sabahı itibarıyla bu başlıkların arabulucu üzerinden ABD tarafına iletildiğini belirtti.

Bakeyi, müzakerelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yetkili kurum olarak doğrulama ve süreci ilerletmede merkezi rol üstlendiği teknik ayrıntılar üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Savunma konularında müzakere yok

Öte yandan İran, balistik füzeler dahil olmak üzere savunma konularının müzakere konusu olmayacağı yönündeki tutumunu yineledi ve baskı altında taviz vermeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-revançi görüşmelerin tamamlanmasından önce yaptığı açıklamada, ülkesinin heyetinin savunma meselelerini değil, yalnızca nükleer dosyayı müzakere edeceğini söyledi. Taht-revançi, "Karşı taraf, baskı yoluyla İran'dan taviz koparabileceğini sanıyorsa, bunun bir yanılsama olduğunu pratikte göstermemiz gerekir" dedi.

İranlı yetkililer daha önce Tahran'ın elde edeceği kazanımlar karşılığında uranyum zenginleştirme oranını anlaşmaya uygun şekilde ayarlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: ANKA