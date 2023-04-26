ABD, Şi-Zelenskiy görüşmesini memnuniyetle karşıladı

NEW ABD, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesini memnuniyetle karşıladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şi-Zelenskiy görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kirby, diğer yandan savaşı bitirecek muhtemel bir barış teklifini, Zelenskiy onay verdiği ve adil olduğu sürece destekleyeceklerinin altını çizdi.

Kirby, Sudan'da dün ikinci Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek, ölen kişinin ailesine taziyelerini iletti. Kirby, bu kapsamda Sudan'da taraflara üçüncü ülke vatandaşları ve insani yardım personeli dahil sivillerin korunmasından sorumlu olduklarını bildirmeye devam ettiklerini aktardı.

Sudan'da insani durumun kötüleştiğine işaret eden Kirby, bu kapsamda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Sudan'ın yakınındaki bir bölgeye bir ekip konuşlandırdığını söyledi.

Kirby, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ/Horasan'ın bir liderinin Taliban tarafından öldürüldüğü operasyona ABD'nin dahil olmadığı bilgisini paylaştı.