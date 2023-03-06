ABD Savunma Bakanlığı'na Ait Hatay'daki Sahra Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na Devredilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da yardım amacıyla kurulan ABD Savunma Bakanlığı'na ait 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyathanesi olan sahra hastanesi yarın Sağlık Bakanlığı'na devredilecek.

ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile koordinasyon halinde, 633. Cerrahi Müdahale Birliği, Langley Hava Üssü, Tıbbi Kurulum Destek Ekibi'nin (MIST) yardımıyla Hatay'da kurulan sahra hastanesi yarın Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyathanesi bulunan hastanenin devrine ilişkin ABD Altıncı Filo 61/2. Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy yaptığı açıklamada, "Sahra hastanesinin kurulması yönündeki talebi alır almaz ekibimiz işe koyuldu ve hastanenin inşasını ve kurulumunu bir haftadan az bir süre içinde gerçekleştirdi. Sahra hastanesi, Türk müttefiklerimize yardımcı olma yönündeki taahhüdümüzün bir başka örneği. Ekibimle ne kadar gurur duysam az" ifadelerini kullandı.

MIST Ekip Liderleri'nden Üsteğmen Rylie Zuelch ise "Türk halkına yardımcı olabilmek inanılmaz bir onur. Bu kadar yakın kabul görmek, insanların size nezaketle yaklaşması gururunuzu okşuyor. Son derece ufuk açıcı bir deneyim oldu, çok şey öğrendim. Yardımcı olabildimse ne mutlu bana" dedi.