ABD, Rus Gazını İkame Etme Niyetinde

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkesinin Rus doğal gazını ikame etmek istediğini belirtti.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'yı ziyaret eden ABD İçişleri Bakanı Burgum'u kabul etti.

Kabulde, enerji alanındaki işbirliğinin artırılması konusu ele alındı.

Burgum, kabulde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji alanında belli hedefleri bulunduğunu ve bunlardan birinin de enerji yeterliliği olduğunu belirterek, "Hedeflerimizden biri de enerjiyi dostlarımıza, müttefiklerimize satmak ki rakiplerimizden almak zorunda kalmasınlar." dedi.

Yunanistan'ın denizcilikteki tecrübelerinin işbirliği için olanak sağladığını ifade eden Burgum, "Elbette ABD, Rus gazını Amerikan gazı ile ikame etmeye niyetli. LNG'nin hem üretimi hem de ihracatı için ülkemizde yüz milyarlarca dolar yatırım yapılıyor. Bu, ülkelerimiz arasındaki işbirliği için doğan fırsatlardan biri." diye konuştu.

Başbakan Miçotakis ise "Her iki halkın da faydasına olacağına inandığım bu müttefiklik ilişkisinin daha da güçlenmesini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.