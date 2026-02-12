Haberler

ABD, Çin'in Peru'da inşa ettiği Chancay Limanı'nın denetiminde yerel yetkileri kısıtlayan karardan endişeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Çin'in Peru'da inşa ettiği Chancay Limanı'nın denetimine dair mahkeme kararına tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kararın yerel yetkileri kısıtladığını belirterek endişelerini dile getirdi ve Peru'nun egemenlik haklarına destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in Peru'nun Pasifik kıyısında inşa ettiği Chancay Limanı'nın denetiminde yerel makamların yetkilerini kısıtlayan mahkeme kararından endişe duyduğu bildirildi.

Peru'da mahkemenin, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Peru'nun Pasifik Okyanusu sahilinde inşa ettiği Chancay Limanı'nın denetim alanında yerel yetkileri kısıtlaması, ABD tarafında tepkiye yol açtı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Batı Yarımküre İşleri Bürosunun ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Peru'nun kendi topraklarında bulunan kritik altyapıyı denetleme hususundaki egemen hakkının desteklendiği belirtilerek "Bu, bölge ve dünya için ibretlik hikaye olsun. Ucuz Çin parası, egemenliğe mal olur." ifadelerine yer verildi.

Bu bağlantı, Çin'in, ABD'nin "arka bahçesi" olarak nitelendirilen bölgedeki stratejik nüfuzunu artıracak olması sebebiyle iki büyük güç arasındaki jeopolitik rekabet bakımından kritik görülüyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 'VAR ziyareti' iddialarına yanıt

Galatasaray iddiası ortalığı karıştırdı hemen açıklama geldi