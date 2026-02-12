ABD, Çin'in Peru'da inşa ettiği Chancay Limanı'nın denetiminde yerel yetkileri kısıtlayan karardan endişeli

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in Peru'nun Pasifik kıyısında inşa ettiği Chancay Limanı'nın denetiminde yerel makamların yetkilerini kısıtlayan mahkeme kararından endişe duyduğu bildirildi.

Peru'da mahkemenin, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Peru'nun Pasifik Okyanusu sahilinde inşa ettiği Chancay Limanı'nın denetim alanında yerel yetkileri kısıtlaması, ABD tarafında tepkiye yol açtı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Batı Yarımküre İşleri Bürosunun ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Peru'nun kendi topraklarında bulunan kritik altyapıyı denetleme hususundaki egemen hakkının desteklendiği belirtilerek "Bu, bölge ve dünya için ibretlik hikaye olsun. Ucuz Çin parası, egemenliğe mal olur." ifadelerine yer verildi.

Bu bağlantı, Çin'in, ABD'nin "arka bahçesi" olarak nitelendirilen bölgedeki stratejik nüfuzunu artıracak olması sebebiyle iki büyük güç arasındaki jeopolitik rekabet bakımından kritik görülüyor.