ABD'nin New Jersey eyaletinde bir balina daha kıyıya vurdu

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya vuran balinalara bir yenisi daha eklenirken, aralık ayından bu yana devam eden balina ölümlerinin nedeni henüz çözülemedi.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya vuran balinalara bir yenisi daha eklenirken, aralık ayından bu yana devam eden balina ölümlerinin nedeni henüz çözülemedi.

New Jersey'in Atlantik Okyanusu kıyısındaki Seaside Park kasabasının sahilinde, büyük bir kambur balina karaya vurdu.

Sahil polisi, balinanın bir gün önce kıyı açıklarında görüldüğünü ve gece yarısından sonra karaya vurduğunu belirterek incelemeler tamamlanana kadar balinanın sahilde tutulacağını söyledi.

Yetkililer, kumsala çekilen balinanın üzerini branda ve kalın bezlerle örterken, Seaside Plajı'nın bir bölümü halka kapatıldı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), aralık ayından bu yana 14'ü New Jersey ve New York'ta olmak üzere 25 balinanın ABD'nin doğu kıyılarına vurduğunu açıkladı.

NOAA, bu balinalardan en az sekizinin gemi çarpması sonucu öldüğünün muhtemel olduğunu, kalanının ise ölüm sebebinin henüz netliğe kavuşmadığını bildirdi.