LIRR grevi sona erdi, anlaşma sağlandı

ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden LIRR'da greve giden işçi sendikaları ile işletmeci kamu kuruluşu, maaş ve sağlık sigortası konularında anlaşmaya vardı. Tren seferleri öğleden itibaren yeniden başlayacak.

ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden "Long Island Rail Road (LIRR)" hatlarında greve giden işçi sendikaları ile LIRR'ı işleten kamu kuruluşu arasında anlaşma sağlandı.

New York Valisi Kathy Hochul, yeni iş sözleşmesinin demir yolu işçilerini temsil eden 5 sendika tarafından değerlendirilerek oylandığını belirtti.

Hochul, böylece greve giden işçi sendikaları ile LIRR'ı işleten kamu kurumu arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, sistemin ana banliyö hatlarında tren seferlerinin öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı, öğleden sonra ise tüm hatlarda tam kapasiteyle hizmet verileceği bildirildi.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanamamıştı

LIRR'ı işleten kamu kuruluşu ve demir yolu işçilerini temsil eden 5 sendika arasında yapılan görüşmelerde, maaş artışı ve sağlık sigortası primleri konularında uzlaşı sağlanamamıştı.

Sendikaların grev kararı alması nedeniyle banliyö demir yolu sistemindeki tüm hatlarda tren seferleri durdurulmuştu.

LIRR sistemindeki hatlar, ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
