ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, ülkesinin Küba'ya abluka uygulamadığını iddia etti

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Küba'yı, halkına ve dünyaya abluka yalanları yaymakla suçlayarak "Bu Ada'nın etrafında ticaret veya Küba'ya insani yardım girişini engelleyen bir ABD Donanması savaş gemisi çemberi yok. Bu sahte. Bu yanlış. Bu bir yalan." dedi.

Waltz, BM Genel Kurul Salonu'nda "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Küba'yla ilgili konuşulan ambargonun "Küba rejiminin kendi halkına on yıllardır acımasızca uyguladığı ambargo" olduğunu savunan Waltz, Küba'nın elektrik kesintileri ile karanlığa gömüldüğünü ancak "Castro ailesinin yerleşkeleri için yeterli elektrik" bulunduğunu öne sürdü.

Waltz, "Bugün burada Küba rejimine sesleniyorum; yolunuzu değiştirin, halkınız için ışıkları tekrar açın. Kendi halkınızın çığlığına cevap verin." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya ambargo uygulamadığını iddia eden Waltz, "Bu Ada'nın etrafında ticaret veya Küba'ya insani yardım girişini engelleyen bir ABD Donanması savaş gemisi çemberi yok. Bu sahte. Bu yanlış. Bu bir yalan. Nokta." diye konuştu.

Waltz, ABD'nin Küba'ya yılda 100 milyon dolardan fazla yardım sağladığını, Florida'daki limanlardan da yılda 500 milyon dolar değerinde Küba'ya ticari emtia gittiğini savundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in pahalı lüks eşyalar kullandığını ileri süren Waltz, "Size soruyorum, hastaneler için yiyecek ve yakıt yokken, Castro ailesinin özel jetine nasıl yakıt sağlanıyor?" dedi.

Küba yönetiminin halkı ile zenginliği paylaşmadığını ve "modern köle ticareti" yaptığını iddia eden Waltz, binlerce Kübalı erkeğin geliri yönetime aktarılmak üzere Ukrayna'da paralı asker olarak savaşmaya zorlandığını öne sürdü.

Waltz, Küba'yı halkına ve dünyaya abluka yalanları yaymaya devam etmekle suçlayarak "Bu propagandaya kanmayın. Amerikan ablukası yok. Küba'daki tek ambargo, rejimin halkının başlarının üzerinde tuttuğu giyotindir." ifadelerini kullandı.

Waltz'in konuşması sırasında, salonda bulunan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla dahil Küba delegasyonu, zaman zaman ellerini masaya vurarak konuşmayı protesto etti, toplantıyı yöneten Genel Kurul Salonu Başkanı'na iki kez "usule yönelik itirazda" bulundu.