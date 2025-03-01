ABD'li Şirketlerin Çin Pazarındaki Gelir Artışı %12

SHANGHAİ, 1 Mart (Xinhua) -- Hurun Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı bir rapora göre, Çin pazarı dinamik yapıya sahip ve ABD'li şirketlerin küresel gelir artışını sağlayan önemli bir itici güç oluşturuyor.

Enstitünün cuma günü yayımladığı ve 70 şirketin açıkladığı finansal bilgileri temel alan rapora göre 2020-2023 mali döneminde Çin pazarındaki 70 ABD'li şirketin gelirlerindeki ortalama yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Bu, küresel pazar ortalamasının yaklaşık 1,3 katına işaret ediyor.

Rapora göre Apple, Tesla, Qualcomm ve Nvidia gibi tüketici elektroniği ve yarı iletken sektörlerinde faaliyet gösteren ABD'li şirketler, bilgi teknolojisi sektöründeki gelişmelerin etkisiyle bu dönemde Çin pazarında nispeten büyük gelir artışı sağladı.

2023 mali yılında örnek seçilen ABD'li şirketler arasında Çin pazarının medyan gelir katkısı yüzde 15 iken, bu şirketlerin yaklaşık yüzde 41'i, mali raporlarında Çin'in küresel olarak ikinci en büyük gelir kaynağı haline geldiğini açıkça belirtiyor. Bu husus, bu işletmelerin stratejik küresel konumlanmasında Çin'in kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

Raporda örneklenen ABD'li şirketler ticaret ve yatırım gerilimlerine rağmen Çin pazarının uzun vadeli gelişimi konusunda iyimserliğini koruyor ve bu şirketlerin birçoğu Çin'deki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, şubat ayında Shanghai'da kurduğu Megapack enerji depolama bataryalarının imalatına yönelik mega fabrikasında üretime başlamıştı.