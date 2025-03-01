Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

İşçi servisi, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulundu

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber

ABD'li Şirketlerin Çin Pazarındaki Gelir Artışı %12

ABD'li Şirketlerin Çin Pazarındaki Gelir Artışı %12
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hurun Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre, 2020-2023 döneminde Çin pazarındaki 70 ABD'li şirketin gelirleri ortalama %12 büyüme kaydetti. Apple ve Tesla gibi firmalar, bilgi teknolojisi alanındaki gelişmelerle büyük gelir artışı sağladı.

SHANGHAİ, 1 Mart (Xinhua) -- Hurun Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı bir rapora göre, Çin pazarı dinamik yapıya sahip ve ABD'li şirketlerin küresel gelir artışını sağlayan önemli bir itici güç oluşturuyor.

Enstitünün cuma günü yayımladığı ve 70 şirketin açıkladığı finansal bilgileri temel alan rapora göre 2020-2023 mali döneminde Çin pazarındaki 70 ABD'li şirketin gelirlerindeki ortalama yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Bu, küresel pazar ortalamasının yaklaşık 1,3 katına işaret ediyor.

Rapora göre Apple, Tesla, Qualcomm ve Nvidia gibi tüketici elektroniği ve yarı iletken sektörlerinde faaliyet gösteren ABD'li şirketler, bilgi teknolojisi sektöründeki gelişmelerin etkisiyle bu dönemde Çin pazarında nispeten büyük gelir artışı sağladı.

2023 mali yılında örnek seçilen ABD'li şirketler arasında Çin pazarının medyan gelir katkısı yüzde 15 iken, bu şirketlerin yaklaşık yüzde 41'i, mali raporlarında Çin'in küresel olarak ikinci en büyük gelir kaynağı haline geldiğini açıkça belirtiyor. Bu husus, bu işletmelerin stratejik küresel konumlanmasında Çin'in kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

Raporda örneklenen ABD'li şirketler ticaret ve yatırım gerilimlerine rağmen Çin pazarının uzun vadeli gelişimi konusunda iyimserliğini koruyor ve bu şirketlerin birçoğu Çin'deki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, şubat ayında Shanghai'da kurduğu Megapack enerji depolama bataryalarının imalatına yönelik mega fabrikasında üretime başlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Zelenskiy'den kafaları karıştıran yanıt
img

'Dünyanın En İyi Turizm Köyü'nde yıkım kararı
img

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Olay kulis: Öcalan'ın çağrısına uymayan YPG'yle ilgili Türkiye'nin planı var

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Cem Köksal'ın 'Ramazan' hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.