ABD, Latin Amerika Ülkeleri ile Ticaret Anlaşmalarında Uzlaştı

ABD, Arjantin, Guatemala, El Salvador ve Ekvador ile ikili ticaret anlaşmalarında gümrük vergilerini kaldırmayı kabul etti. Bu anlaşmaların enflasyonist baskıları hafifletmesi bekleniyor.

WASHINGTON, 14 Kasım (Xinhua) -- ABD, Latin Amerika ülkeleri Arjantin, Guatemala, El Salvador ve Ekvador ile ikili ticaret anlaşmalarına yönelik çerçeveler konusunda uzlaştı.

Beyaz Saray'ın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu anlaşmalar uyarınca ABD, kendi topraklarında yetiştirilemeyen bazı ürünler, çıkarılamayan bazı madenler ve doğal olarak üretilemeyen bazı ürünlere uygulanan karşılıklı gümrük vergilerini kaldıracak. Buna karşılık ilgili ülkeler de ABD ile işbirliği yapmayı veya birçok alanda pazarlarını açmayı kabul etti.

Anlaşmalara göre ABD, Guatemala ve El Salvador'dan gelen tekstil ve giyim ürünlerine uygulanan karşılıklı gümrük vergilerini de kaldıracak.

Açıklamada Arjantin'in de belirli ilaçlar, kimyasallar, makineler, bilgi teknolojisi ürünleri, tıbbi cihazlar, motorlu taşıtlar ve çok çeşitli tarım ürünleri gibi ABD mallarının ihracatına tercihli pazar erişimi sağlayacak.

Ancak yerel basının üst düzey ABD yetkililerine dayandırdığı haberlere göre ABD, Arjantin, Guatemala ve El Salvador'dan gelen malların çoğuna yüzde 10, Ekvador'dan gelenlere ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulamaya devam edecek.

Beyaz Saray, anlaşmaları önümüzdeki haftalarda sonuçlandırmayı bekliyor.

ABD yönetiminin yılın başında uygulamaya başladığı karşılıklı gümrük vergileri son aylarda enflasyonist baskıları artırmış ve eylül ayında ABD tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artmıştı.

Muz, kahve ve kakao gibi ürünlere uygulanan karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi veya kaldırılmasının, ülkedeki enflasyonist baskıları hafifleteceği öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
