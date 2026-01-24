Haberler

Politico: Beyaz Saray, Küba'ya Karşı Olası Tam Petrol Ablukasını Değerlendiriyor

Güncelleme:
Beyaz Saray, Küba'da rejim değişikliği hedefiyle petrol ithalatına tam abluka seçeneklerini masaya yatırıyor. Petrol sevkiyatlarındaki kesintilerin Küba ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri endişe yaratıyor.

WASHINGTON, 24 Ocak (Xinhua) -- ABD merkezli Politico'nun haberine göre Beyaz Saray, Küba'da rejim değişikliğini hedefleyen seçenekler arasında ülkenin petrol ithalatına yönelik olası tam bir ablukayı değerlendiriyor.

Medya kuruluşunun cuma günü yayımlanan haberinde, şu ana kadar nihai bir karar alınmadığı, ancak Trump yönetimi içinde konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Venezuela'dan giden petrol sevkiyatlarının kesilmesinin ve Havana'nın bu sevkiyatlardan elde ettiği dövizin bir kısmını yeniden satmasının halihazırda Küba ekonomisini olumsuz etkilediği, bu nedenle ülkenin petrol ithalatının tamamen engellenmesinin "insani bir krize yol açabileceği" de ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2025'in ortasında Venezuela'ya giren ve çıkan, yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerine yönelik "tam ve eksiksiz bir abluka" talimatı vermişti. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Venezuela'da depolanmış petrolü pazarlamakla kalmayacaklarını, ülkenin petrol üretiminden elde edilen satışları da süresiz olarak kontrol edeceklerini söylemişti.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Küba, petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını ithalat yoluyla karşılıyor. Venezuela, 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçleri tarafından ele geçirilmesinden önce Küba'nın başlıca ham petrol tedarikçisiydi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
