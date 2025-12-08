Haberler

ABD Kongresi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Kongresi, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırmayı planlıyor. Yaptırımların kaldırılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekecek.

ABD Kongresinin, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını yürürlükten kaldırmaya yönelik düzenlemenin üzerinde çalıştığı bildirildi.

NDAA kapsamında hazırlanan taslak belgede 2019 tarihli Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Belgede yaptırımların kaldırılmasının bazı şartlara dayandığı ve bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, Suriye'nin terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar attığının, azınlık haklarına saygı gösterildiğinin, komşu ülkelere karşı tek taraflı askeri faaliyet yürütülmediğinin, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edildiğinin, devrik rejim döneminde işlenen insanlığa karşı suçların kovuşturulduğunun ve uyuşturucu üretimiyle mücadele edildiğinin teyidinin gerektiği bildirildi.

Bu şartların art arda iki raporlama döneminde yerine getirilmediğine hükmedilmesi halinde Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların yeniden yürürlüğe girebileceği ifade edildi.

ABD'de bir düzenlemenin yasalaşabilmesi için Senato ve Temsilciler Meclisinden geçmesi, ardından Başkan'ın onayına sunulması gerekiyor.

Sezar Yasası'yla ilgili süreç

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi yayımlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyordu.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ile Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.