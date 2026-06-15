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Turizmciler ABD-İran mutabakatının kalıcı olmasını temenni ediyor

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AKTOB Başkanı Kavaloğlu, ABD ile İran arasındaki mutabakatın kalıcı olması halinde küresel seyahat talebinin güçleneceğini, enerji ve ulaşım maliyetlerindeki normalleşmenin Türkiye ve Antalya turizmine önemli fırsatlar yaratacağını belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın kalıcı hale gelmesinin küresel seyahat talebinin yeniden güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın küresel turizm açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Turizm sektörünün barış, istikrar ve öngörülebilirlik ortamında büyüdüğünü vurgulayan Kavaloğlu, son aylarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin yalnızca bölge ülkelerini değil enerji fiyatlarından hava ulaşımına kadar tüm turizm ekosistemini etkilediğini bildirdi.

Mutabakatın kalıcı olmasını temenni eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın kalıcı hale gelmesi, küresel seyahat talebinin yeniden güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla enerji ve ulaşım maliyetlerinde yaşanabilecek normalleşme, havayolu operasyonlarını ve seyahat kararlarını olumlu etkileyebilir. Özellikle Avrupa pazarlarında tüketici güveninin yeniden yükselmesi, Türkiye ve Antalya için önemli fırsatlar yaratacaktır. Türkiye, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi bu süreçte de güçlü turizm altyapısı, kaliteli hizmet anlayışı ve güvenli destinasyon kimliğiyle öne çıkmaktadır. Antalya olarak hedefimiz, değişen küresel koşulları doğru okuyarak değer odaklı büyümeyi sürdürmek ve 12 ay turizm vizyonu doğrultusunda rekabet gücümüzü daha da artırmaktır."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
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